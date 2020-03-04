https://news.day.az/politics/1208676.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Агстафинского филиала ОАО "Азерхалча" - ФОТО
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Агстафинского филиала ОАО "Азерхалча" - ФОТО
4 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Агстафинского филиала ОАО "Азерхалча".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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