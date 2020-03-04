Поездки Президента Ильхама Алиева в регионы и общение с людьми в то время, когда в мире наблюдается распространение инфекции коронавируса, - еще один показатель того, что глава государства всегда рядом с народом. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Джавид Османов, передает Day.Az.

Османов отметил, что Президент Ильхам Алиев не перенес поездки в регионы страны: посетил Геранбойский, Шамкирский, Газахский и Агстафинский районы, принял участие в открытии ряда объектов, встретился с представителями общественности.

"В связи с коронавирусом в мире переносятся международные массовые мероприятия, главы государств, представители правительств переносят свои визиты. Однако в самые трудные дни Президент Ильхам Алиев всегда рядом с народом и среди людей. Это говорит о том, что для главы государства приоритетом остается решение социальных проблем и развитие регионов страны", - сказал депутат.

Депутат подчеркнул, что сегодня в Азербайджане предпринимаются серьезные меры по предотвращению распространения коронавируса в Азербайджане: "Со дня появления угрозы заражения данным вирусом государством были предприняты оперативные меры для пресечения вероятности эпидемии. В частности, лица, приезжающие из Ирана, где распространен вирус, взяты на карантин. Также введено ограничение на въезд и выезд на границе с Ираном".