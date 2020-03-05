"Вероятность того, что Путин и Эрдоган договорятся на приемлемых и для России, и для Турции условиях, достаточно высока".

Об этом сказал Day.Az известный российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов, комментируя планирующуюся 5 марта встречу Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве.

По мнению Михайлова, совершенно очевидно, что обе стороны понимают, что напряжение в Идлибе необходимо урегулировать. У Турции есть свои интересы в Сирии, но они противоречат на данном этапе концепции национальной безопасности России, и, чтобы найти общие точки соприкосновения, необходим диалог именно на уровне лидеров двух стран, так как дипломаты не пришли ни к чему.

"Есть понимание того, что наши страны сталкивают лбами иные интересанты, и, на мой взгляд, это, прежде всего, Британия, США и Израиль. У них собственные интересы, и они рассчитывают, что в результате этих процессов Эрдоган потеряет власть, что выгодно им, так как он непредсказуемый для НАТО и союзников политик", - считает Михайлов.

Что же касается антитурецких настроений в российских СМИ, то, по мнению эксперта, удивляться этому не стоит, так как проблемы между Турцией и Россией имели место, времени прошло немного, и поднять новую волну истерии несложно. Сложно только понять основной массе населения России, кто в этом заинтересован, заметил наш собеседник.

"На протяжении сотен лет в России существует мощное антитурецкое лобби, которое в последние годы еще больше укрепило свои позиции в политике и прибрало к рукам многие средства массовой информации. Не будем называть конкретно, но вы уже догадались, что это за лобби. Именно эти люди и накаляют обстановку, желая на плечах российских парней получить дивиденды. Лоббисты то воевать не будут, а гешефты светят, возможно, приличные. Особенно, если пофантазировать, то и в виде якобы неких земель какого-то очень "древнего" народа, чьих прабабушек обижали турецкие верноподданные", - сказал Евгений Михайлов.

Хотя российский эксперт из соображений политкорректности высказался завуалированно, позволим себе догадаться, о чем и о ком идет речь. Несколько дней назад главред "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сделала запись в Twitter, создав и растиражировав на весь мир инцидент с сотрудниками "Спутник-Турция" в Анкаре.

Российские эксперты и журналисты армянского происхождения и активно работающие на армянское лобби медийные круги развернули в СМИ России истеричную антитурецкую кампанию, соответствующим образом настраивая общественное мнение против Турции в преддверии визита Эрдогана в Москву.

Зульфугар Ибрагимов