Армянская националистическая партия "Сасна црер", запомнившаяся больше всего захватом полицейского участка в 2016 году, выступила накануне с заявлением, в котором осуждает установление бюста императору Николаю I на территории российской военной базы в Гюмри, передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru.

"Мы осуждаем пассивность правительства.

После смены власти в Армении, вместо усиления суверенитета, мы даже наблюдаем его ослабление. В частности, на территории 102-й российской военной базы в Гюмри был установлен бюст Николая I.

Николай I был кровавым диктатором. Он распустил единую Армянскую провинцию (марз) и тем самым похоронил перспективу восстановления армянской государственности.

Установка его бюста, скорее всего, является посланием о возрождении российского имперского духа и установлении жесткого колониализма.

Об этом также свидетельствуют действия по сносу памятника генералу Андранику в России и осквернению мемориальной доски Гарегина Нжде", - говорится в тексте письма.

При этом сторонники партии сетуют на то, что правительство Армении продолжает преследовать восставших из группы "Сасна црер", заключая их в тюрьму.

Отмечается, что Никол Пашинян, после свержения режима полуколониального системного администратора Сержа Саргсяна, отказался от революции, "из-за чего ему все еще приходится приспосабливаться не только к посягательствам Кремля на суверенитет РА, но и время от времени обслуживать Кремль".

Несмотря на обвинения в свой адрес, Пашинян демонстрирует достаточно гуманную политику в отношении террористов "Сасна Црер", некоторые из которых отбывают срок за события 4-хлетней давности.

"Сасна црер" - вооруженная группа, летом 2016 года захватившая здание полка ППС в центре Еревана. В составе 31 человека они на протяжении двух недель удерживали здание полка, а 31 июля сдались властям. При захвате был убит полковник полиции Артур Ваноян, еще трое полицейских были ранены. 30 июля от руки снайпера был убит служащий войск полиции Юра Тепаносян.

Группа 5 июня 2018 года выступила с заявлением, в котором объявила об отказе от идеи вооруженной борьбы и выразила солидарность с правительством Никола Пашиняна.

Русофобские взгляды в Армении усилились именно после прихода Пашиняна во власть. Взгляды Пашиняна не очень отличаются от тех, которые вынашивают армянские националисты.

В армянской политике есть негласная установка, что мнения, которые не может озвучить глава правительства, часто передают устами националистов из "Сасна Црер".

Поэтому все антироссийские заявления, в том числе по поводу сноса бюста Николаю 1, можно расценивать как мнение и действия самого Пашиняна.