Шаги в связи с тем, что визит Президента Ильхама Алиева в регионы не был отложен тогда, как ни один глава государства не рискует совершать визиты в связи с угрозой коронавируса, говорит о том, что он всегда с народом, сказал Trend депутат Айдын Мирзазаде, передает Day.Az.

Депутат считает, что глава государства выступил с подробным отчетом о проводимой в Азербайджане работе против распространения болезни коронавируса не только в Геранбойском районе, но и перед всей азербайджанской общественностью: "Очевидно, что шаги, предпринимаемые в Азербайджане, предотвратили широкое распространение этой болезни в стране. Своевременное закрытие пограничных пропускных пунктов, контроль въезда и выезда в страну, изучение мировой практики, в первую очередь, китайского опыта в связи с этой болезнью и причинами ее вспышек, предотвратили эпидемию в Азербайджане. Также приобретение соответствующего оборудования, мнение главы государства, которое он высказал о защитных масках, еще раз показали, что Президент постоянно держит под контролем любой серьезный вопрос и предпринимает шаги для его разрешения".

Мирзазаде добавил, что поездки главы государства в регионы, его встречи с людьми демонстрируют его личные качества, смелость, готовность, решимость встречаться с простыми гражданами в любой ситуации. Именно поэтому в обществе глубокое уважение к Президенту, и проводимая им внутренняя и внешняя политика поддерживается простыми гражданами, избирателями: "Поездки главы государства по регионам еще раз показали, что Азербайджанское государство всегда со своим гражданином. Своей политикой Азербайджанское государство укрепляет имидж страны, веру людей в свое государство".