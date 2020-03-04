Ереван переходит к наступательной стратегии по отношению к Грузии, о чем свидетельствует и последний визит Пашиняна в Тбилиси.

Как представляется, армянство, окопавшееся на стратегических позициях во многих странах мира, в том числе в России и США, готовится к новым провокациям.

Помпезные заголовки типа: "Грузия и Армения могут стать стратегическими партнерами", "Армения сменяет вектор сотрудничества с Грузией" со ссылкой на заявления Пашиняна, со вчерашнего дня мелькают на многих ресурсах Армении, Грузии и даже подхватываются ресурсами Sputnik Азербайджан.

В последнее время все более явно просматриваются поползновения Армении использовать Грузию в качестве ситуативного инструмента в противостоянии с Турцией и Азербайджаном, что и частично подтвердил визит армянского премьера.

Достаточно проанализировать помпезные заявления Пашиняна в ходе встречи с премьером Грузии Георгием Гахария:

"Армения видит свое сотрудничество с Грузией в ключе стратегического партнерства", "Инвестиционная привлекательность Армении и Грузии повысится, если обе страны будут рассматриваться в качестве единой демократической территории".

Невзирая на сладкие речи Пашиняна, "стратегическое партнерство" Еревана и Тбилиси может нести риски отношениям Грузии с ее основными региональными партнерами, а также открыть дополнительное пространство для больших армянских провокаций в регионе.

Что предлагает Ереван Тбилиси? По факту - обменять реальные возможности, которые получает Грузия в качестве ключевой транзитной страны в масштабных проектах с Азербайджаном и Турцией на "инвестиции" в виде дешевой пашиняновской "демократии".

В то же время, аккуратно подставляя Грузию, Пашинян страхует себя двурушническими заявлениями.

Так, включив в свой спич определение "единая демократическая территория", Пашинян тем самым просигналил своим западным партнерам, что, дескать, не отпустит Грузию обратно под влияние России. Но в то же время манипулятор Пашинян подкидывает нужный месседж и России, выпячивая свое посредничество для привлечения Грузии к формату ЕАЭС.

То есть этот хитрец, с треском провалившийся в Мюнхене, решил, что он - самый умный и одним визитом способен поразить сразу несколько целей:

- показать США и ЕС, что он выступает гарантом поддержания прозападных настроений в Грузии

- показать Москве, что Армения служит мотиватором сближения Грузии с ЕАЭС и соответственно с Россией

- ударить по отношениям Грузии с Азербайджаном

- разрушить стратегическое партнерство Азербайджан-Грузия-Турция на политическом, энергетическом, логистическом направлениях.

Но понимают ли в дружественной Грузии, на какие цели реально будет заточена эта новая "стратегическая концепция" Еревана? И что реально может произойти в результате "тесного" сотрудничества Грузии с Арменией:

- под разговоры "о дружбе" в Тбилиси могут не заметить необратимого закрепления основ армянского управления в Абхазии

- пропустить появление "армянского автономного округа" на землях Грузии в Самцхе-Джавахети

- попустительствовать дальнейшему ведению подрывной работы по разобщению и попытке сталкивания азербайджанского и грузинского народов

- привести к дестабилизации сотрудничества Азербайджана, Грузии и Турции в транснациональных проектах, способных поддерживать экономический потенциал этих стран на долгосрочную перспективу.

Более того, в Грузии должны понимать, что Армения в случае войны с Азербайджаном грозится наносить удары по стратегическим объектам, в которые вовлечены все три страны. Анкара, Баку и Тбилиси имеют договоренности по совместной защите инфраструктуры. Ереван же сейчас пытается выбить Тбилиси из этого стратегического регионального альянса, да еще и подвести Грузию под военные, экономические риски.

О том, что Армения намерена разработать "стратегическую концепцию развития отношений с Грузией", Пашинян многозначительно заявил еще в октябре минувшего года, во время визита грузинской делегации во главе с премьер-министром Георгием Гахария в Ереван.

С того времени активизировались многочисленные попытки спецслужб Армении расшатать азербайджано-грузинские отношения, в грузинское общество запускаются провокаторы, ведутся массированные информационные атаки, преследующие цель - стравить и настроить друг против друга дружественные народы Грузии и Азербайджана.

Армянский спрут, как доказывает хотя бы опыт современной России, проникает глубоко, надолго и с плохими последствиями. Надеемся, что Грузия убережет себя от подобного опыта, чреватого подменой национальных интересов и испытанием для государственной безопасности.

Алла Михайлова