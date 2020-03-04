https://news.day.az/politics/1208932.html Назначен новый министр связи Нахчывана
Назначен новый министр связи Нахчывана
Председатель Верховного меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов 4 марта подписал распоряжение о назначении Вусала Шамсаддин оглу Севдималыева на должность министра связи и новых технологий Нахчыванской АР.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, ранее другим распоряжением Васифа Талыбова Ровшан Гамид оглу Мамедов был освобожден от должности министра связи и новых технологий Нахчыванской АР.
Отметим, что до этого Вусал Севдималыев работал на должности директора публичного юридического лица "Нахчыванпочт".
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