Посетив регионы, Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь доказал, что в самых чрезвычайных ситуациях он с населением.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Таир Рзаев, передает Day.Az.

По его словам, Президент всегда старается быть в контакте с народом, решать его проблемы.

"Это не первый подобный шаг Президента. Глава государства всегда рядом с населением в чрезвычайных ситуациях. Сегодня, когда в мире распространяется коронавирус, Президент Ильхам Алиев посещает регионы, общается с народом. Известно, что после распространения коронавируса в различных странах отменены массовые мероприятия, визиты глав государств, в том числе в регионы. Однако это не повлияло на рабочий график Президента Ильхама Алиева. Глава государства посетил регионы, уверил людей, что в Азербайджане для предотвращения распространения губительного заболевания принимаются все необходимые меры, ситуация находится под самым серьезным контролем. Этим шагом Президент показал пример всему миру, вновь продемонстрировав, что он всегда с народом. Все это доказывает, что он - Президент каждого гражданина, и считает своей проблему каждого гражданина Азербайджана. Глава государства уверил людей, что с коронавирусом ведется самая серьезная борьба и повода для беспокойства нет", - сказал Таир Рзаев. "

Он подчеркнул, что посещение регионов Президентом Ильхамом Алиевым и встреча с населением укрепили в людях доверие.

"Населения было проинформировано о том, что в Азербайджане на самом высоком уровне принимаются меры по предотвращению распространения коронавируса. С целью охраны здоровья населения принимаются все необходимые меры. В стране нет ни малейшего повода для беспокойства. Все вопросы в связи с коронавирусом обдумываются в мельчайших деталях, и предпринимаются надлежащие шаги", - уточнил Таир Рзаев.