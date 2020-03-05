Азербайджанские инвесторы в первую очередь должны вкладывать инвестиции в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на встрече с коллективом Агстафинского агропромышленного комплекса.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что предприниматели окружены заботой государства, которое оказывает им поддержку.

"Государство оказало финансовую поддержку созданию и этого агропарка, но инвесторы вложили гораздо больше средств. Однако государство, оказывая поддержку, в то же время оказывает и политическую поддержку. Отныне развитие предпринимательства станет основным условием развития страны, так как основные инфраструктурные проекты, реализуемые по линии государства, завершаются. Поэтому улучшение бизнес-среды, развитие предпринимательства, создание новых рабочих мест - все это составные части нашей государственной политики. Инвесторы же, создавая такие прекрасные предприятия, показывают пример и другим предпринимателям, словно говоря - вкладывайте средства", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что азербайджанские инвесторы в первую очередь должны вкладывать инвестиции в Азербайджан, чтобы дела у нас шли лучше.

"Потому что наше население увеличивается. Мы должны обеспечить в будущем рабочими местами население, ежегодно увеличивающееся на 100 тысяч человек. Поэтому экономическое развитие, инвестирование должны опережать демографическое развитие. Это - основная задача. Конечно, граждане, обеспеченные работой, должны получать высокую зарплату, условия их работы должны быть хорошими. Я уже сказал, что есть 8-часовой рабочий день, и ни один человек не должен работать больше этого. В то же время все работники в официальном порядке должны получать зарплату", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что нельзя допускать теневой экономики.

"Нельзя допускать неофициальной занятости. На таких предприятиях, как ваше, таких фактов нет и быть не может, потому что у вас международный подход, и я хочу, чтобы все азербайджанские предприятия работали по таким принципам. Я уже неоднократно говорил об этом, хочу еще раз сказать работникам. Особенно есть учесть, что в этом регионе система здравоохранения переходит с начала апреля к обязательному медицинскому страхованию, для получения бесплатных медицинских услуг граждане обязательно должны работать официально. Поэтому одним из методов борьбы с неофициальной занятостью станет обязательное медицинское страхование. Конечно, если кто-то работает неофициально, то в дальнейшем лишится и пенсии. Словом, создание и развитие таких прекрасных предприятий меня очень радует. В частности, на примере этого агропарка я вижу последовательную политику. Потому что порой создается предприятие, - было даже, что я участвовал в открытии этих предприятий, - а спустя некоторое время оно закрывается. Значит, рабочий процесс был построен неправильно. У вас же не только не закрылось, но даже в течение этих 8 лет, что я приезжаю сюда, каждый раз вижу развитие, обновление. Вижу, что здесь проявляют высокую заботу о людях. Эти условия созданы с большим вкусом, есть маркет, кафе. Все для людей, чтобы граждане Азербайджана жили лучше, комфортнее", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что азербайджанское государство обладает достаточной волей и возможностями для обеспечения этого, и наглядным подтверждением тому служит работа, проделанная в Агстафинском районе.

"Еще раз поздравляю вас, желаю вам новых успехов. Я поинтересовался, и мне сообщили, что третий этап - последний. Но у вас есть и другие планы, и надеюсь, что во время очередной встречи здесь вы доложите мне о новых проектах. Спасибо", - сказал Президент Азербайджана.