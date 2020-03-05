Сегодня Конституционный суд Азербайджана утвердит итоги выборов в Милли Меджлис (парламент), которые состоялись девятого февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, заседание по особому конституционному делопроизводству Пленума Конституционного суда в связи с результатами парламентских выборов будет проведено сегодня.

Отметим, что 25 февраля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение направить для утверждения в Конституционный суд итоговый протокол по результатам выборов вместе с приложенными документами.

Со списком лидирующих по избирательным участкам кандидатов можно ознакомиться по ссылке: https://www.infocenter.gov.az/archive/millimeclis2020.aspx?i=1