Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в западный регион страны, его непосредственное общение с населением и заслушивание их проблем еще раз доказывают, что развитие районов страны и обеспечение благосостояния населения находятся в центре внимания.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу, передает Day.Az.

Бабаоглу сказал, что Президент Ильхам Алиев всегда находится рядом с народом.

"Мы привыкли видеть главу государства на линии фронта, на передовой. В период, когда во всем мире ведется борьба с коронавирусом, лидеры ряда стран не только ограничивают публичные встречи, но даже избегают общения.

Но в такое время глава Азербайджана напрямую общается со своим народом и выслушивает их проблемы. Он участвует в открытии новых предприятий и медицинских центров. Это говорит о том, что Президент Ильхам Алиев всегда со своим народом. Он уверенно общается с социумом во время массовых мероприятий. Это является демонстрацией единства народа с главой государства и свидетельствует о поддержке народом его политики. Народ глубоко верит в Президента Азербайджана", - сказал депутат.

Бабаоглу отметил, что в стране приняты все меры против угрозы распространения коронавируса.

"Выступая на открытии больницы в Геранбое, Президент Ильхам Алиев сказал, что на борьбу с коронавирусом выделены средства из государственного бюджета. По его указу при Кабинете министров был создан оперативный штаб. Выделена значительная сумма денег, которая будет расходоваться в соответствующем направлении для предотвращения потенциальной угрозы. В Азербайджане постоянно принимаются меры для устранения любых массовых угроз", - добавил депутат.