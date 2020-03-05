Проходит заседание по особому конституционному делопроизводству Пленума Конституционного суда по итогам внеочередных выборов в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На заседании будут утверждены итоги парламентских выборов, которые прошли 9 февраля.

Председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев объявил заседание открытым.

Были представлены состав судей и секретарь, заслушана информация судьи-докладчика Ровшана Исмайлова о назначении времени, проведении и итогах выборов.

Затем выступил судья Рафаэль Гваладзе, который сказал, что в связи с выборами в Республиканскую прокуратуру поступили 67 обращений, и они были направлены на рассмотрение в ЦИК. Он отметил, что обращения не повлияли на общие итоги выборов.

Отметим, что 25 февраля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение направить для утверждения в Конституционный суд итоговый протокол по результатам выборов вместе с приложенными документами.

Со списком лидирующих по избирательным участкам кандидатов можно ознакомиться по ссылке:https://www.infocenter.gov.az/archive/millimeclis2020.aspx?i=1