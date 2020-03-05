Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подготовила Календарный план по выборам в Милли Меджлис (парламент) и предприняла необходимые шаги для проведения демократических и справедливых выборов.

Об этом председатель ЦИК Мазахир Панахов сказал, выступая с докладом на заседании по особому конституционному делопроизводству Пленума Конституционного суда в связи с проверкой документов и утверждением итогов выборов, представленных ЦИК в КС в связи с выборами, проведенными 9 февраля, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Панахов отметил, что процесс выдвижения и регистрации кандидатов был проведен согласно Избирательному кодексу, и в выборах участвовали 1314 кандидатов.

По его словам, в связи с предвыборной агитацией для кандидатов были созданы необходимые условия, и никаких ограничений для их встреч с избирателями не было.

Для использования возможностей СМИ по проведению агитации кандидатов были созданы все условия.

Было отмечено, что 246 из кандидатов представляют 19 политических партий, 1057 - самовыдвиженцы, кандидатуры 11 человек были выдвинуты инициативной группой.

21 процент кандидатов - женщины, 79 процентов - мужчины.

В день выборов в Азербайджане функционировали 5573 постоянных избирательных участка по 125 округам.

В голосовании участвовали 5 329 460 избирателей.

340 689 вынужденных переселенцев голосовали на 573 участках.

За выборами наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Международные наблюдатели представляли 58 стран и 59 организаций.

Из местных наблюдателей 35 152 были наблюдателями от политических партий.

На парламентских выборах в качестве структур, проводящих "exit poll", регистрацию прошли Американская организация AJF&Associates Inc. и Лига защиты трудовых прав граждан, Мониторинговый центр "Rəy", Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" и французский Институт социологических исследований "Opinion Way".