В соответствии с решением, принятым на широкомасштабных командно-штабных учениях, войска и пункты управления передислоцировались в районы оперативного предназначения, фронтовая и армейская авиация переведена на резервные аэродромы, ракетные и артиллерийские войска выведены на резервные огневые и стартовые позиции, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Отметим, что в соответствии с планом подготовки войск на 2020-й учебный год 2 марта в азербайджанской армии начались широкомасштабные командно-штабные учения.

Проведение учений под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова осуществляется на местности, картах, макетах местности с широким применением информационных технологий, а также с уточнением расчетов, временных показателей и проверкой планов реализации принятых решений с соответствующими органами управлений.

На каждом этапе учений будут тщательно рассмотрены наиболее важные вопросы развития обстановки с учетом повышения боевой готовности, своевременным и всесторонним обеспечением войск, в том числе информационным, правильным планированием применения самых современных средств управления войсками и оружием.

Учения продлятся до 6 марта.