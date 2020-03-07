Азербайджан играет роль глобального хаба в проекте "Север-Юг"

Существование международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" важно, так как, объединяя множество стран, он укрепляет сотрудничество между этими государствами и способствует формированию дружеских отношений.

Об этом Day.Az сказал ученый-политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе.

"Как страна, через которую проходят важные коридоры, Азербайджан выступает в качестве регионального и даже глобального хаба. Таким образом, страна повышает не только политический и экономический, но и транзитный статус. Поэтому этот коридор в любом случае поддерживает идею регионального экономического сотрудничества, выстраивания лучших политических отношений, а также статус Азербайджана как на региональном, так и на всемирном уровне", - сказал политолог.

Отмечая значимость железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, он отметил, что этот проект является частью более глобального проекта, целью которого является связать страны Кавказа, в частности Азербайджан и Грузию с Европой через Турцию.

"Поэтому как отдельный проект - это очень хорошая возможность связать эти страны между собой, хотя надо упомянуть, что между Турцией, Азербайджаном и Грузией и так существуют очень хорошие отношения. Три страны углубят эти отношения и помогут своим гражданам легче путешествовать между странами. Надо понимать, что этот проект рассматривается как элемент большого плана - связать весь регион с Европой. Если этот план будет выполнен, то, конечно же, прибыль трех стран существенно возрастет не только в сфере туризма, но и с точки зрения транспортировки разных товаров по этой дороге", - подчеркнул Сихарулидзе.

Политолог также считает, что Южный газовый коридор позволяет играть Азербайджану важную роль как на региональном, так и на глобальном уровне.

Напомним, что МТК "Север-Юг" предназначен для перевозки грузов из Индии и стран Персидского залива в Россию, Западную Европу, Прибалтику и Скандинавию.

Если перевозка грузов морем по маршруту Персидский залив-Суэцкий канал-Средиземное море-Балтийское море занимает 45-60 дней, то время доставки по коридору "Север-Юг" займет всего лишь 20-25 дней.

Азербайджан, Иран и Россия подписали в 2005 году соглашение о строительстве 375-километрового железнодорожного участка в Иране между Астарой и азербайджано-иранской границей и реконструкции существующей железной дороги в Азербайджане для развития перевозок в этом районе.

Железная дорога Астара-Рашт-Казвин предусматривает строительство новой железнодорожной линии в Иране, которая свяжет азербайджанский город Астара с иранскими городами Астара, Рашт и Казвин.

Абдул Керимханов