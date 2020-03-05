Во влиятельной газете "The Korea Times" опубликована статья под заголовком "Азербайджанцы из оккупированных территорий отвечают на армянскую агрессию".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в статье цитируется заявление азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана в связи с военной агрессией Армении против нашей страны.

В заявлении отмечено, что в результате начатой в 1988 году политики этнической чистки против азербайджанцев Армения оккупировала одну пятую часть территории Азербайджана. Геноцид, учиненный в городе Ходжалы, в результате которого армянскими военными формированиями были зверски убиты 613 гражданских лиц, в том числе, женщины, дети и старики, вошел в историю как самое жестокое кровопролитие, учиненное против азербайджанцев. Было отмечено, что мировое сообщество, в том числе Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея ООН, признают неприкосновенность границ Азербайджана, признанных на международном уровне.

В статье отмечено, что мировое сообщество, в том числе, Совет Безопасности ООН поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ, включая Нагорно-Карабахский регион, признает право вынужденных переселенцев на возвращение в родные края.

"Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона поддерживает урегулирование конфликта, в рамках обеспечения немедленного, полного и безоговорочного выхода вооруженных сил Армении из Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и всех оккупированных территорий, а также возвращения в безопасных условиях насильственно изгнанного азербайджанского населения, создания возможности для восстановления этих территорий, экономического развития, а также сосуществования армянской и азербайджанской общин в равноправных и мирных условиях, не допуская какой-либо дискриминации, одним словом, решение конфликта мирным путем", - отмечено в заявлении.