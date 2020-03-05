В газете «The Korea Times» опубликовано заявление азербайджанской общины Нагорного Карабаха
Во влиятельной газете "The Korea Times" опубликована статья под заголовком "Азербайджанцы из оккупированных территорий отвечают на армянскую агрессию".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в статье цитируется заявление азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана в связи с военной агрессией Армении против нашей страны.
В заявлении отмечено, что в результате начатой в 1988 году политики этнической чистки против азербайджанцев Армения оккупировала одну пятую часть территории Азербайджана. Геноцид, учиненный в городе Ходжалы, в результате которого армянскими военными формированиями были зверски убиты 613 гражданских лиц, в том числе, женщины, дети и старики, вошел в историю как самое жестокое кровопролитие, учиненное против азербайджанцев. Было отмечено, что мировое сообщество, в том числе Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея ООН, признают неприкосновенность границ Азербайджана, признанных на международном уровне.
В статье отмечено, что мировое сообщество, в том числе, Совет Безопасности ООН поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ, включая Нагорно-Карабахский регион, признает право вынужденных переселенцев на возвращение в родные края.
"Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона поддерживает урегулирование конфликта, в рамках обеспечения немедленного, полного и безоговорочного выхода вооруженных сил Армении из Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и всех оккупированных территорий, а также возвращения в безопасных условиях насильственно изгнанного азербайджанского населения, создания возможности для восстановления этих территорий, экономического развития, а также сосуществования армянской и азербайджанской общин в равноправных и мирных условиях, не допуская какой-либо дискриминации, одним словом, решение конфликта мирным путем", - отмечено в заявлении.
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