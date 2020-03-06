Каспийский регион обладает большим туристическим потенциалом. Об этом Day.Az сказал политический обозреватель из России Андрей Сызранов.

Эксперт считает, что для реализации таких возможностей необходима развитая туристическая инфраструктура и целенаправленная туристическая политика стран региона.

"Прикаспийские страны, в принципе, имеют намерение полноценно использовать свои туристические возможности и соответствующий потенциал Каспийского региона в целом", - заявил Сызранов.

Он также добавил, что помимо собственно национальных туристических проектов, в прикаспийских государствах есть намерение реализовывать и совместные туристические проекты.

"Очевидно, что национальные и совместные туристические проекты входят в сферу приоритетов экономического развития всех прикаспийских стран", - полагает политический обозреватель.

Сызранов констатировал, что при имеющемся сегодня уровне внимания и конкретных действий по их реализации, туризм на Каспии все-таки имеет благоприятные перспективы развития.

"Сотрудничество в туристической сфере может приносить странам Каспия не только экономические бонусы, но и будет формировать особую историко-культурную общность стран региона. Так что железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс - это новый сегмент в процессе складывания общего туристического пространства Каспийского региона", - подчеркнул эксперт.

Что касается международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", эксперт считает его на данный момент проекцией, постепенно воплощаемой в реальность.

Как сказал Сызранов, коридор существует в виде нескольких различных транспортных фрагментов со своими таможенными режимами и железнодорожными особенностями.

Политический обозреватель полагает, что для Азербайджана участие в этом проекте представляет определенную заинтересованность.

"К примеру, для развития транспортного сотрудничества с Россией. Существуют возможности развития отдельных участков коридора "Север-Юг" для двустороннего или трехстороннего взаимодействия. При удачном развитии событий эти участки могут быть объединены в единое пространство", - резюмировал Сызранов.

Абдул Керимханов