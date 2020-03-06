"Баку-Тбилиси-Карс" подстегнет туристический потенциал во всем Каспийском регионе - Андрей Сызранов специально для Day.Az
Каспийский регион обладает большим туристическим потенциалом. Об этом Day.Az сказал политический обозреватель из России Андрей Сызранов.
Эксперт считает, что для реализации таких возможностей необходима развитая туристическая инфраструктура и целенаправленная туристическая политика стран региона.
"Прикаспийские страны, в принципе, имеют намерение полноценно использовать свои туристические возможности и соответствующий потенциал Каспийского региона в целом", - заявил Сызранов.
Он также добавил, что помимо собственно национальных туристических проектов, в прикаспийских государствах есть намерение реализовывать и совместные туристические проекты.
"Очевидно, что национальные и совместные туристические проекты входят в сферу приоритетов экономического развития всех прикаспийских стран", - полагает политический обозреватель.
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Сызранов констатировал, что при имеющемся сегодня уровне внимания и конкретных действий по их реализации, туризм на Каспии все-таки имеет благоприятные перспективы развития.
"Сотрудничество в туристической сфере может приносить странам Каспия не только экономические бонусы, но и будет формировать особую историко-культурную общность стран региона. Так что железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс - это новый сегмент в процессе складывания общего туристического пространства Каспийского региона", - подчеркнул эксперт.
Что касается международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", эксперт считает его на данный момент проекцией, постепенно воплощаемой в реальность.
Как сказал Сызранов, коридор существует в виде нескольких различных транспортных фрагментов со своими таможенными режимами и железнодорожными особенностями.
Политический обозреватель полагает, что для Азербайджана участие в этом проекте представляет определенную заинтересованность.
"К примеру, для развития транспортного сотрудничества с Россией. Существуют возможности развития отдельных участков коридора "Север-Юг" для двустороннего или трехстороннего взаимодействия. При удачном развитии событий эти участки могут быть объединены в единое пространство", - резюмировал Сызранов.
Абдул Керимханов
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