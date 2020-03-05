5 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Нахида Багирова в связи с назначением главой Исполнительной власти Исмаиллинского района и Миргасана Сеидова в связи с назначением главой Исполнительной власти Нефтчалинского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AzTV, в ходе встречи произошел интересный эпизод.

Войдя в кабинет для встречи с главой государства, Миргасан Сеидов хотел сесть поближе к Президенту Ильхаму Алиеву. Однако, глава государства вмешался и обратился к Сеидову: "Ты же младше, сядь там".

Миргасан Сеидов уступил место Нахиду Багирову.