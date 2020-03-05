https://news.day.az/politics/1209284.html Президент Ильхам Алиев присвоил группе женщин почетные звания
Президент Ильхам Алиев присвоил группе женщин почетные звания
5 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении группе женщин почетных званий за плодотворную деятельность в сфере культуры, образования и здравоохранения и по случаю 8 Марта - Международного женского дня.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
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