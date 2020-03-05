5 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении группе женщин почетных званий за плодотворную деятельность в сфере культуры, образования и здравоохранения и по случаю 8 Марта - Международного женского дня.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

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