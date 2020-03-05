Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по строительству нового здания общеобразовательной школы в городе Делимамедли Геранбойского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В распоряжении говорится, что для строительства нового здания общеобразовательной школы на 960 ученических мест в городе Делимамедли Геранбойского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству образования выделяются два миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабмину - решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству экономики поручено предусмотреть в разделе расходов государственных капиталовложений в проекте государственного бюджета на 2021 год необходимые финансовые средства для завершения строительства здания общеобразовательной школы, указанной в этом распоряжении.