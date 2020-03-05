Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство здания школы в Геранбое
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по строительству нового здания общеобразовательной школы в городе Делимамедли Геранбойского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В распоряжении говорится, что для строительства нового здания общеобразовательной школы на 960 ученических мест в городе Делимамедли Геранбойского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству образования выделяются два миллиона манатов.
Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабмину - решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
Министерству экономики поручено предусмотреть в разделе расходов государственных капиталовложений в проекте государственного бюджета на 2021 год необходимые финансовые средства для завершения строительства здания общеобразовательной школы, указанной в этом распоряжении.
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