Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил азербайджанских женщин по случаю 8 Марта - Международного женского дня.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в поздравлении главы государства говорится:

"Уважаемые женщины!

Сердечно поздравляю вас - всех азербайджанских женщин с Международным женским днем, желаю вам здоровья, счастья и успехов в дальнейших делах.

Азербайджанские женщины во все периоды нашей истории были моральной опорой общества. Им принадлежат неоценимые заслуги в сохранении сформировавшихся на протяжении веков богатых национально-культурных ценностей нашего народа и передаче из поколения в поколение высших общечеловеческих качеств.

Усиление общественной активности азербайджанских женщин в условиях строительства нового общества, непосредственное участие в социально-культурной жизни являются ярким проявлением их высокого интеллектуального уровня. Они отличались своей социальной активностью и после восстановления Азербайджаном своей государственной независимости, добились многочисленных успехов в области образования, здравоохранения, науки и культуры. В период, когда волна глобализации подвергает постоянным изменениям систему традиционных ценностей, наши женщины, превратив единство национального и современного в неотъемлемую составную часть своего внутреннего мира, сохраняют принцип преемственности поколений и с честью продолжают путь своих предшественников-просветителей, оставивших след в летописи литературно-общественной, научно-культурной мысли.

В нашей республике имеется благоприятная почва для реализации инициативными женщинами своего творческого потенциала. Своей деятельностью, направленной на укрепление основ нашей государственности, они играют важную роль в обеспечении гармоничного прогресса нашей обновляющейся страны. Нынешнее общественное положение и деловой авторитет наших женщин являются одной из важных реалий нашего общества, сплоченного вокруг единой идеологии.

Уважаемые женщины!

Уверен, что вы и дальше, как всегда, будете уделять большое внимание воспитанию наших детей в духе уважения к национально-духовным ценностям, любви к Родине и впишете яркие страницы в летопись развития Азербайджана.

С праздником!"