4 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Историко-краеведческого музея в Товузском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, ознакомившись с экспонатами музея, глава государства сделал замечание главе Исполнительной власти района Мамеду Мамедову в связи с представленными здесь историческими картами.

"Эта карта какого века? Надо написать. Под каждой картой должно быть написано к какому веку она относится, потому что менялись государства, менялись границы. Где вы взяли эту карту? В Министерстве культуры? Написаны древние названия, например, Сисиан. В то время не было названия Сисиан, потом кто-то его придумал. На карте на нынешней территории Азербайджана не написано ни одного исторического названия, кроме Мингячевира. Хотя Барда, Габала, Нахчыван - все они были нашими древними городами. Поэтому спрашиваю, к какому веку это относится? Потому что по этой карте ничего невозможно понять. Здесь не указано и государство Кавказская Албания. А посмотрите, какими буквами написано Урарту. Поэтому это надо рассмотреть. Свяжитесь с Министерством культуры, карты должны быть точными, и должны быть указаны даты", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что непонятно к какому историческому периоду относится эта карта.

"Нет названия ни одного города на нынешней территории Азербайджана. На это есть ответ? Повесили карту и считаете, что на этом все закончено? Эта карта - наша история. Придут дети и что они поймут из этой карты об истории? Вообще непонятно, что это. Одному Аллаху известно, откуда вы это взяли. К этому нельзя так относиться. Заполняете музей экспонатами и думаете, что на этом все закончено? Причем это детская комната. А если ребенок спросит, что это, где моя родина? Где мои древние города? Вместо этого видим там Урарту", - добавил Президент Ильхам Алиев.