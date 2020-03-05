В четверг в 19:10 армянские подразделения грубо нарушили режим прекращения огня на азербайджано-армянской государственной границе, сообщает Day.Az со ссылкой на в пресс-службу Государственной пограничной службы.

В результате снайперского огня на пограничном боевом пункте Государственной пограничной службы в направлении села Гушчу Айрым Газахского района был ранен пограничник Пашазаде Орхан Назим оглу. Он был немедленно доставлен в Диагностический центр Газаха, однако врачам не удалось его спасти.

Ответственность за убийство военнослужащего Государственной пограничной службы, охранявшего международно признанные границы Азербайджана, несет военно-политическое руководство Армении.

В связи с инцидентом предпринимаются необходимые меры.