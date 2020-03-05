Борьба с коррупцией и взяточничеством в Азербайджане ведется в самой строгой форме, и проявления этого налицо.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал, в частности, Президент Ильхам Алиев, принимая Нахида Багирова в связи с назначением главой Исполнительной власти Исмаиллинского района и Миргасана Сеидова в связи с назначением главой Исполнительной власти Нефтчалинского района.

"Это сознательная политика, и она будет продолжаться и впредь. Перед законом все равны, никто не является неприкосновенным, ни у кого нет особых привилегий, ничьи былые заслуги учитываться не будут. За былые заслуги все получили заслуженную оценку государства. Отныне если кто-то хочет работать на государственной службе, в частности, в должности главы исполнительной власти, для него основными должны быть эти принципы. К сожалению, все еще есть люди, не осознающие этого. Специальная операция, проведенная в Нефтчалинском районе, еще раз показала это. Эта позорная картина на глазах у народа еще раз продемонстрировала, что, к сожалению, некоторые наши чиновники высокого ранга не только не оправдывают доверия народа, государства, их поступки вызывают чувство отвращения. Все эти доказательства налицо, показанные видеоизображения просто освещают некоторые моменты", - сказал глава государства.

По его словам, однако в Нефтчалинском районе взяточничество и коррупция носили системный характер, решались на системной основе, можно сказать, что взяточничество и коррупция расшатали все структуры.

"Представьте себе, один из самых богатых людей района - главврач Центральной районной больницы. В настоящее время правоохранительные органы получили сведения о его состоянии. За счет чего этот человек разбогател? Он бизнесмен? Нет. Изобретатель? Нет. Ему досталось большое наследство? Нет. За счет чего? За счет денег, сдираемых с больных. Несчастные больные вынуждены были платить этим алчным людям, чтобы выздороветь. Так что каждый человек, избравший такой путь, должен знать, что этому придет конец", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что терпимость к коррупции и взяточничеству должна быть на нулевом уровне.

"Позорные действия бывшего главы Исполнительной власти Нефтчалы вызывают у народа чувство неприязни. Получение в кабинете взяток у различных людей - безобразная картина. К тому же еще и поступки этого человека в рабочем кабинете, его одежда. Разве можно находиться в рабочем кабинете в джинсах, домашней одежде? Какой пример руководитель показывает остальным чиновникам в таком виде? Поэтому эти позорные кадры, конечно, демонстрируют степень моральной деградации этого человека и подобных ему людей. В настоящее время собраны и собираются оперативные данные. Конечно, я не хочу вмешиваться в следствие, оно само все покажет. Последнее слово скажет суд", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что но выявленные уже факты показывают, что все отделения в Центральной районной больнице ежемесячно платили мзду главврачу.

"В школах взяточничество приобретает массовый характер. У директоров школ требуют мзду, у муниципалитетов вымогают взятку, люди не привлекаются к оплачиваемым рабочим местам на общественных началах, их платежные карты отбираются, а деньги снимает глава исполнительной власти. В то же время этих граждан, получающих зарплату от государства и обязанных работать на оплачиваемых общественных местах, заставляют трудиться как рабов в коммерческих объектах и хозяйствах, принадлежащих главе. То есть, еще раз хочу сказать: это - пик моральной деградации. Каждый должен извлечь из этого урок. Не исключено, что такие, как он, главы исполнительной власти и руководители других центральных и местных исполнительных органов совершают аналогичные поступки. Все это будет расследовано. Никто не является неприкосновенным, что еще раз показывают эти события", - добавил Президент Ильхам Алиев.