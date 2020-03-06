Познеру виднее из Москвы. Он, по-моему, только в Париж и в Нью-Йорк ездит. Был ли он в Челябинске, Перми или Екатеринбурге? Разве только в Ельцин-Центре.

Как передает Day.Az со ссылкой на Экспресс Газету, об этом сказал 62-летний российский режиссер Николай Коляда, поставив на место 85-летнего либерального журналиста и гражданина США Владимира Познера, который накануне выступил с резкой критикой России. Последний заявил, что в нашей стране "много уродливого", и в качестве примера привел промышленные города на Урале. Однако Коляда усомнился, что Владимир Владимирович действительно бывал в Челябинске, Перми или Екатеринбурге.

По мнению режиссера, экологические проблемы существуют во многих городах, в том числе и в российской столице. Николай Владимирович отметил, что о городах нужно судить не по фабрикам, а по людям, а они на Урале по-настоящему замечательные. Кстати, сам Коляда остался не в восторге от Москвы.

"Мне здесь трудно, я хочу домой. Я знаю, что прилечу в Кольцово, вдохну наш воздух, пусть он будет хоть какой поганый и отвратный, и мне станет лучше", - заключил режиссер.