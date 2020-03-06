В переговорах России и Турции значимую роль снова сыграл Президент Ильхам Алиев

Прошедшая накануне в Москве встреча президентов России и Турции затмила собой все прочие события, имевшие место в регионе. Даже коронавирус, бывший в последние недели главной темой мировых СМИ, отошел на второй план. Ведь от переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана зависело не только будущее отношений двух держав, но и стабильность в регионе и на более обширном пространстве.

Президенты Путин и Эрдоган провели непростые переговоры и в результате все-таки согласовали меморандум о режиме прекращения огня. Ставки были очень высоки, сказала в беседе с Day.Az российский эксперт, заместитель директора российского Института политических исследований Дарья Гревцова.

"Полагаю, что определенную роль в переговорах между Путиным и Эрдоганом снова сыграл Президент Азербайджана Ильхам Алиев, к которому турецкий лидер ездил за несколько дней до встречи в Москве. Мы помним ту ключевую роль, которую сыграл Президент Азербайджана в восстановлении отношений России и Турции после инцидента с самолетом", - подчеркнула Дарья Гревцова.

Как уже известно, шестичасовые переговоры завершились подписанием меморандума о прекращении огня в Идлибе. Президенты России и Турции по завершении переговоров высказались в позитивном ключе, отметив, что сторонами найдено приемлемое решение.

По мнению эксперта, ситуация в Идлибе - это не тот случай, когда можно жертвовать отношениями Москвы и Анкары, которые сейчас находятся на очень высоком уровне и которые дались непростой ценой.

"Владимир Путин отметил, что это были непростые, но позитивные переговоры. Оба лидера были заинтересованы в их успехе. Также важно отметить, что между лидерами есть прямой диалог и возможность разговаривать. Это не всем дано. Например, страны Евросоюза при возникновении проблем между ними больше прислушиваются к указаниям из США, чем открыто обсуждают их друг с другом", - сказал Гревцова.

Прекращение огня дает возможность заморозить конфликт на данном этапе, отметила российский эксперт. Стороны договорились о 6-километровом коридоре безопасности вдоль трассы М-4, которая соединяет провинции Хасеки и Алеппо. До этого были взяты под контроль территории рядом с Алеппо. В результате Алеппо никем обстреливаться не будет, и начнется экономическое возрождение этого города, считает наша собеседница.

Лейла Таривердиева