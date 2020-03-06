Армении не удалось извлечь выгоду из проблем Москвы и Анкары

Итог вчерашней встречи президентов России и Турции явился результатом компромисса, к которому стороны шли долго. Беседа на протяжении шести часов, сначала в формате один на один почти три часа, потом в расширенном составе говорит о том, что стороны достигли максимум возможного в сложившейся ситуации".

Об этом сказал Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, комментируя договоренности, достигнутые накануне по результатам переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве.

Напомним, что встреча глав государств завершилась меморандумом о прекращении огня в сирийском Идлибе.

Результаты встречи свидетельствуют о том, что стороны хотят избежать конфронтации и понимают степень рисков, которые она в себе несет. В первую очередь, рисков для двусторонних отношений, региональной безопасности и той ситуации, которая сложилась в районе Идлиба, считает политолог.

"Надо сказать, что этот компромисс является неизбежным, поскольку, если бы не этот компромисс, была бы высока вероятность прямого столкновения с печальными последствиями. Мы помним печальный опыт 2015 года, помнят это и стороны. По опыту прежних лет мы помним, что самыми уязвимыми моментами в российско-турецких отношениях является региональная система безопасности", - сказал Велизаде.

Коснувшись позиции и миротворческой роли Азербайджана, наш собеседник подчеркнул, что для Азербайджана кризис между Москвой и Анкарой был крайне нежелателен. В регионе сложилась прогнозируемая ситуация, в региональном сотрудничестве участвуют Турция, Россия, государства Центральной Азии. Разумеется, Азербайджан является бенефициаром, стороной, которой выгодно это сотрудничество и которая прилагает усилия для его поддержания. А конфликт между Россией и Турцией мог принести проблемы региону и негативно сказаться на политическом фоне, что не выгодно Азербайджану. К счастью, такого сценария удалось избежать. По словам Велизаде, Баку очень важно, чтобы в отношениях Турции и России сохранялась стабильность и дружественный настрой, поскольку это залог поступательного развития региона, упрочения региональной системы безопасности.

"К сожалению, как всегда, находятся силы, которые пытаются "погреть руки" на проблемах между державами. В частности, наши соседи в очередной раз засуетились и старались приложить усилия к тому, чтобы конфликт интересов между Турцией и Россией углубился. Заявление Мнацаканяна о необходимости вывести Турцию из Минской группы было не случайным и озвученным именно в момент обострения. То была плохо скрываемая провокация. Но Россия, конечно, не повелась на это, так как Москва прекрасно понимает цену российско-турецким отношениям, как отмечал после переговоров Владимир Путин", - сказал Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева