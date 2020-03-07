От политической сделки России с Турцией проиграла Армения

"У меня не было сомнений в том, что президенты России и Турции договорятся по вопросу урегулирования критической ситуации в сирийском Идлибе. Не нужно быть пророком, чтобы понять простую истину: наши страны на протяжении столетий сталкивали лбами англосаксы и обиженные нации".

Так прокомментировал Day.Az переговоры президентов Турции и России по Идлибу в Москве известный российский эксперт по международным вопросам Евгений Михайлов.

Совершенно очевидно, считает он, что сейчас в руководстве России и Турции находятся люди, которым не безразлична судьба своих народов. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган за последние годы доказали всему миру, что закулисные игры третьих игроков не введут их в заблуждение.

По мнению Михайлова, главное, что Россия и Турция продолжат вместе плечом к плечу бороться с терроризмом и обеспечивать согласованные шаги по укреплению национальных интересов своих стран. Раздутая истерия в СМИ, как в турецких оппозиционных, так и в тех российских, которые находятся под полным контролем представителей "древнего" народа, не привела к желаемому результату, то есть к войне, в результате которой пострадали бы интересы как российского, так и турецкого народов. Выигрыш от нагнетания ситуации на российско-турецком направлении ожидали только те, кто долгие годы мечтал вернуть мнимые земли некоего народа, у которого обижали прабабушек, заметил наш собеседник, намекая на недавний пост в соцсетях главного редактора агентства Sputnik Маргариты Симоньян, запустившей провокационный материал на сайт Sputnik Анкара с тем, чтобы создать информационное напряжение в российско-турецких отношениях, и даже неуместно включила в повестку текущего вопроса "геноцид армян".

"Память, это, конечно, хорошо и заслуживает уважения, но при чем здесь русские, которых толкали в бой те, кто только на диване и за компьютером готов был завоевывать для себя преференции... Не получилось, и это огромная победа российской и турецкой дипломатии. Как всегда, в тяжелые кризисные моменты, а сейчас именно и был такой момент. Очень сдержанно и правильно выступало руководство Азербайджана, которое, на мой взгляд, было уверено в успехе встречи Владимира Путина и Рэджепа Эрдогана. Могу предположить, что звучащие из Баку заявления были основаны на глубинной работе с турецкой стороной. То есть, Баку еще раз доказал свою приверженность партнерству и союзническим отношениям с Россией, которые невозможны в полной мере без Турции, являющейся братской страной и стратегическим союзником для Азербайджана.

Считаю, что от политической сделки России с Турцией проиграла Армения, именно шовинистически настроенная часть армянской элиты. Хотя, если подумать, здравая часть населения этой республики, наверняка, понимает, что Ереван от этого только выиграл, так как конфликт с Турцией обязательно бы затронул и армянскую территорию", - сказал Евгений Михайлов, добавив, что игра продолжается, и в ней должен победить здравый смысл, который, в частности, заключается в том, что пора разрешать карабахский конфликт, на протяжении тридцати лет мешающий развитию региона.

Лейла Таривердиева