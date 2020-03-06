Азербайджан оказал финансовую помощь структуре ОИС в Африке

В ответ на обращение Организации исламского сотрудничества к государствам-членам ОИС в связи с напряженной социально-экономической ситуацией в африканском регионе Сахель, по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева Кабинет министров оказал помощь этой организации в размере 100 тысяч долларов США с целью поддержки превращению управления по гуманитарной помощи и развитию в Нигере ОИС в региональный офис ОИС, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД.

Решение о том, чтобы упомянутое управление ОИС стало региональным офисом, было принято на 46-й сессии Совета министров ОИС, проведенной в Абу-Даби 1-2 марта 2019 года и на 14-м саммите глав государств и и правительств ОИС в Мекке 31 мая того же года.