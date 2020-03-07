Развитие регионов - это ключ к новым успехам и достижениям Азербайджана

Региональные поездки Президента Ильхама Алиева очень важны с точки зрения развития регионов. Глава государства непосредственно на месте знакомится с положением дел и дает соответствующие распоряжения. В то же время такое внимание руководства к регионам способствует росту их инвестиционной привлекательности, повышает заинтересованность инвесторов вкладывать в региональные проекты.

Об этом сказал в беседе с Day.Az эксперт по вопросам экономики, руководитель Центра экономического и социального развития Вугар Байрамов.

Поездки главы государства в регионы демонстрируют также политическую волю руководства страны, считает экономист. Очень важно, что Президент Ильхам Алиев сам принимает участие в открытии новых объектов и предприятий, задействовании инфраструктурных проектов.

По словам Байрамова, развитие регионов является одним из приоритетных вопросов азербайджанской экономики.

"С 2015 года мы являемся свидетелями нового этапа в развитии регионов, когда процесс перешел на качественно новый уровень. До 2015 года речь в основном шла о развитии инфраструктуры, транспортных сетей, бесперебойном обеспечении коммунальными услугами. С 2015 года же в соответствии с контурами экономической политики начался период превращения созданной инфраструктуры в капитал. То есть, инфраструктура, созданная в прежние годы, сегодня привлекает инвестиции и капитализируется", - отметил экономист.

Сегодня заново рисуется и экономическая карта регионов, считает наш собеседник. Если раньше регионы делали упор на аграрную сферу, то сегодня идет их индустриализация. Некоторые инновативные сферы экономики сегодня получили свое развитие именно в регионах страны. Например, автомобилестроение.

Развитие регионов происходит в контексте общего экономического развития Азербайджана. Основная цель - поэтапно сократить разрыв между столицей и регионами.

"Речь идет, конечно, о разнице в социально-экономическом развитии. Один из основных вопросов - создание в регионах новых рабочих мест и обеспечение работой местного населения. Темпы общего развития экономики Азербайджана создают базу для регионального развития, поддерживают практически этот процесс. Развитие регионов - это один из элементов экономической политики страны, направленной на создание еще более сбалансированной экономической системы, внедрение инноваций, современных технологий не только в столице, но и в регионах и обеспечение на местах работой местных специалистов.

Проделанная в этом направлении работа показала, что развитие регионов - это развитие Азербайджана в целом", - резюмировал Вугар Байрамов.

Лейла Таривердиева