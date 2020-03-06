Премьер-министр Али Асадов поздравил украинского коллегу

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю поздравительное письмо, передает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров.

"Сердечно поздравляю Вас с назначением на пост премьер-министра Украины. Традиционные дружеские отношения между Азербайджаном и Украиной, взаимовыгодное сотрудничество являются прочной основой для развития межгосударственных связей. Выражаю надежду на то, что мы предпримем совместные шаги для дальнейшего развития и укрепления наших двусторонних связей, стратегического сотрудничества.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности во имя процветания дружественного народа Украины", - говорится в поздравительном письме.