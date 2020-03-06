На оккупированных территориях Азербайджана серьезная проблема. Сколько бы ни скрывали сепаратисты, но в соцсети попала информация о том, что в самопровозглашенное образование уже проник китайский коронавирус. Но в данном случае он скорее иранский. Потому как карабахский режим поддерживает контакты с иранской стороной посредством контролирующегося в настоящее время Арменией участка азербайджано-иранской государственной границы.

Все школы и так называемые вузы в Карабахе закрыты еще 25 февраля.

Оккупационные власти суетятся, создают какие-то комиссии, заседания, заявляют о полном контроле над эпидемиологической ситуацией. Однако, согласно информации из соцсетей, на оккупированных территориях эпидемиологическая ситуация вовсе не так хороша, как заявляет Бако Саакян.

Пользователи Facebook сообщают, что в больницу в Ханкенди доставлены 11 гражданских лиц и 27 военнослужащих с симптомами вирусного заражения. Хотя медработники были строго предупреждены помалкивать, о ситуации все равно стало известно.

Предполагается, что вирусоносители прибыли в оккупированный Карабах с иранской территории. Несмотря на то, что власти Ирана однозначно поддерживают территориальную целостность Азербайджана и предупреждают своих граждан от взаимодействия с сепаратистами Карабаха, эти требования в приграничной зоне соблюдают, по-видимому, не все.

Султан Керим