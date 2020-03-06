Развитие западных регионов Азербайджана имеет не только экономическое, но и стратегическое значение для страны.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса Арзу Нагиев.

"Поскольку эти районы граничат с Арменией, одним из важных вопросов с точки зрения безопасности является развитие инфраструктуры и создание благоприятных условий для населения в регионе. Более того, в этом регионе продолжаются важные работы. Поэтому и развитие инфраструктуры, и открытие рабочих мест, и улучшение социального положения населения является очень важным. В то же время наращивается значение данного региона через призму военного потенциала", - подчеркнул депутат.

Как заявил Нагиев, визит Президента Азербайджана в западный регион страны является важным по нескольким направлениям. "Во-первых, логистические перевозки и создание автомобильных дорог республиканского значения, а также строительство дорог в селах и поселках представляет большое значение в контексте расширения инфраструктуры.

Во-вторых, были предприняты меры в направлении газификации региона. В параллельном режиме продолжается газификация региона и защита лесов с экологической точки зрения, в том том числе защита лесного хозяйства. Газификация в населенных пунктах, расположенных вблизи линии разграничения, также играет важную роль.

В-третьих, осуществляется реконструкция оросительной системы. Необходимо создание артезианских скважин в оросительной системе для производства местной сельскохозяйственной продукции", - считает Нагиев.

Также в регионе ведется работа культурно-просветительского характера, отметил политолог, подчеркивая открытие краеведческого музея, а также открытие Музея ашугского искусства. Кроме того, Нагиев считает важным с точки зрения трудоустройства населения открытие в регионе филиала "Азерхалча".

"Вопрос обеспечения региона питьевой водой также стоит на повестке дня. Важным шагом является реконструкция и создание новых водоочистительных устройств на реке Шамкирчай. Не стоит забывать, что железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс и основные перевозки в направлении Грузии проходят именно через этот регион. Поэтому развитие инфраструктуры в данном регионе является приоритетом", - добавил он.

Нагиев также подчеркнул важность открытия ряда военных объектов внутренних войск и министерства обороны.

Отдельно парламентарий коснулся улучшения предоставляемых населению услуг: "открытие структур "Асан Хидмет", в частности, "Асан Хаят" в Товузе и других регионах важно тем, чтобы люди, проживающие в высокогорных населенных пунктах, могли воспользоваться этими услугами.

Все вышеперечисленные меры со стороны осударства сокращают в определенной разницу между регионами и столицей и предотвращают внутреннюю миграцию", - заключил Арзу Нагиев.