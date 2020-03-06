Состоялось очередное заседание руководства правящей партии "Ени Азербайджан"

Шестого марта в Баку прошло очередное заседание правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе заседания были обсуждены и приняты годовой отчет правления ПЕА по 2019 году, статистический отчет по 2019 году о составе партии, Молодежного объединения и Женского совета, финансовый отчет партии по 2019 году и рабочий план правления на март 2020 года.

В ходе заседания были особо отмечены успешные реформы под непосредственным руководством Президента Ильхама Алиева в 2019 году, которые охватили все сферы жизни общества и государства, а также динамическое развитие в экономической и социальной жизни Азербайджана. Было подчеркнуто, что среди важнейших политических событий в истории независимого Азербайджана стали проведение в 2019 году муниципальных выборов и начало подготовки к внеочередным выборам в Милли Меджлис, назначенным распоряжением Президента Ильхама Алиева на девятое февраля 2020 года.

Правящая партия "Ени Азербайджан" успешно завершила подготовительные работы и в целом избирательную кампанию в рамках муниципальных выборов 23 декабря 2019 года, и агиткампании, охватившей каждый населенный пункт страны, организовала с избирателями масштабные встречи. Муниципальные выборы 23 декабря стали очередным и грандиозным торжеством веры и поддержки азербайджанским народом председателя партии "Ени Азербайджан", Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Абсолютное большинство избирателей проголосовали за успешное продолжение политического курса великого лидера Гейдара Алиева - динамичное развитие и могущественное будущее Азербайджана. В результате кандидаты ПЕА, получив поддержку большинства избирателей, стали обладателями 10 432 мандатов в муниципалитетах.

Сразу после распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 4 декабря 2019 года о проведении внеочередных выборов в Милли Меджлис 9 февраля 2020 года, партия "Ени Азербайджан" начала подготовку к выборам, за короткое время во всех местных организациях были созданы избирательные штабы, были приняты меры, вытекающие из избирательного законодательства. За отчетный период правящая партия "Ени Азербайджан" провела ряд важнейших мероприятий различного характера, продолжила непосредственное и активное участие в общественно-политической жизни страны.

За отчетный период ПЕА продолжила успешную деятельность в направлении расширения международных связей. Отношения между ведущими политическими партиями и демократическими институтами различных стран и партией "Ени Азербайджан" были расширены, в этом направлении была проделана масштабная работа.

Далее в отчете было отмечено, что пополнение рядов правящей партии "Ени Азербайджан" продолжилось и в прошлом году. За отчетный период в партию были приняты свыше 26 тысяч новых членов, таким образом общее количество членов партии превысило 756 тысяч человек. Среди лиц, принятых в партию, преобладала молодежь и женщины.

В ходе заседания правления ПЕА был заслушан отчет о доходах и расходах партии. Было отмечено, что доходы в 2019 году составили 10 668 284 манатов, из них 9 309 025 манатов - членские взносы, 1 259 259 манатов - доля партии "Ени Азербайджан", выделенные из бюджета на государственную поддержку политических партий.

Из финансовых средств, поступивших на счет партии, 5 307 213 манатов были потрачены на покрытие заработной платы сотрудников Исполнительного комитета и местных организаций партии, 884 663 манатов - на финансирование мероприятий, проведенных партией и ее местными, молодежными, женскими организациями, а также на благотворительные акции, 91 515 манатов - на командировочные расходы, 163 376 манатов - на закупку транспортных средств, 281 053 маната - на закупку мебели и офисного оборудования, 214 214 манатов - на ремонтные работы, 481 232 маната - на коммунальные и хозяйственные расходы, 300 908 манатов - на горючее и обслуживание автомобилей, 75 862 маната - на банковские услуги, 57 607 манатов - на канцелярские расходы, 49 790 манатов - на издательскую работу, 234 171 манат - на оплату кредитов, 270 194 манатов - прочие расходы.