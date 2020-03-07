Разочарованная девушка швырнула в Пашиняна его же буклетом

Армянский премьер Никол Пашинян устроил очередной спектакль перед референдумом, который предстоит в Армении 5 апреля. На этот раз Пашинян, всеми силами агитирующий за принятие поправок в конституцию, спустился в метро, чтобы раздавать агитационные буклеты. 

И вот тут любитель селфи столкнулся с реальностью: пока Пашинян раздавал буклеты, одна из пассажирок порвала агитационный материал и швырнула обрывки в Пашиняна. 

Армянскому премьеру ничего не оставалось, как промямлить, что он уважает ее мнение. 