https://news.day.az/politics/1209704.html Разочарованная девушка швырнула в Пашиняна его же буклетом - ВИДЕО
Разочарованная девушка швырнула в Пашиняна его же буклетом - ВИДЕО
Армянский премьер Никол Пашинян устроил очередной спектакль перед референдумом, который предстоит в Армении 5 апреля. На этот раз Пашинян, всеми силами агитирующий за принятие поправок в конституцию, спустился в метро, чтобы раздавать агитационные буклеты.
И вот тут любитель селфи столкнулся с реальностью: пока Пашинян раздавал буклеты, одна из пассажирок порвала агитационный материал и швырнула обрывки в Пашиняна.
Армянскому премьеру ничего не оставалось, как промямлить, что он уважает ее мнение.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре