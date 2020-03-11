Азербайджан, как и Россия, борется с попытками героизации фашизма

Россию и Азербайджан сближает многое, но общая история, общее прошлое, которое не изменить, создают основу для будущего. Президент Ильхам Алиев поднял очень важную тему. Память о Великой Отечественной войне, память об общей Победе и о цене, которая за нее заплачена, - это наша межнациональная связь через поколения.

Об этом сказала в беседе с Day.Az российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель СПбГУ (Санкт-Петербург) Галина Ниязова.

Напомним, что на днях Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором Ростовской области РФ Василием Голубевым. На встрече зашла речь о мужестве бойцов азербайджанских дивизий, защитивших Ростов от фашистских захватчиков. В этой связи глава государства подчеркнул, что Азербайджан решительно борется с попытками извращения правды о Великой Отечественной войне, попытками переписывания истории и попытками героизации фашизма и фашистов. Он также отметил, что у России и Азербайджана полностью идентичная позиция по этому вопросу, основанная на исторической правде и справедливости.

По мнению Галины Ниязовой, не существует чрезмерной героизации войны.

"Когда мы живем благодаря тому, что наши предки ценой своей жизни защищали землю, нельзя высказать слишком много уважения и оказать чрезмерное внимание. Как не может быть чрезмерного восхваления героев войны, так же не может быть и чрезмерной ненависти к фашизму", - сказала наша собеседница.

Политолог отметила, что каждый год 9 мая русские и азербайджанцы, проживающие в Петербурге, собираются на бывшем аэродроме в поселке Низино под Петергофом у памятника авиаторам ВВС Краснознаменного Балтийского Флота, чтобы почтить память защищавших небо Ленинграда в годы войны. В списке погибших, выгравированном на памятнике, есть имя Гусейнбалы Алиева, уроженца поселка Пиршаги под Баку. Известный летчик героически погиб в 1941 году в воздушном бою над Ленинградом.

"Этой традиции много лет, и те, кто когда-то приходил сюда в молодости, сейчас приходит сюда со своими детьми и внуками. Это еще раз свидетельствует о том, что исторические связи России и Азербайджана сильны, и это позволяет нам с уверенностью строить настоящее", - сказала российский политолог.

Лейла Таривердиева