Генеральный директор ВОЗ поблагодарил Азербайджан

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил благодарность Азербайджану за финансовый вклад в глобальную борьбу с коронавирусом, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Спасибо правительству и народу Азербайджана за финансовый вклад в глобальную борьбу с коронавирусом. ВОЗ благодарна за вашу солидарность. Будем вместе для более безопасного мира", - написал он на своей странице в Твиттер.

Отметим, что правительство Азербайджана в качестве вклада в международные усилия по предотвращению риска распространения в мире инфекции коронавируса вынесло решение оказать добровольную финансовую помощь в размере пяти миллионов долларов Фонду COVID-19 в рамках "Плана стратегической готовности и реагирования" ВОЗ.

Азербайджан высоко ценит усилия ВОЗ в борьбе с вирусом COVID-19 в глобальном масштабе, учитывает и применяет рекомендации ВОЗ в связи с этим заболеванием. Восьмого марта 2020 года в нашу страну прибудет с визитом делегация в составе экспертов Организации.