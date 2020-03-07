"Он любил попрыгать на телах своих жертв" - Берия доверял самую грязную работу армянину

По описанию сына Лаврентия Берии - Серго - Богдан Кобулов, не блиставший красотой, имел "большие волосатые руки и короткие кривые ноги". И его в основном использовали как "машину для пыток и убийств", хотя, надо заметить, что умом он обделен не был.

Как передает Day.Az, об этом пишет издание russian7.ru.

Умный и страшный

Армянин Богдан Захарович Кобулов родился в 1904 году в Тифлисе. Окончив местную гимназию, вступил в ряды Красной Армии, а спустя два года подался в Грузинскую ЧК. Тогда ему едва минуло 18 лет. Несмотря на столь юный возраст, Кобулов достаточно быстро стал продвигаться по служебной лестнице: с начала 1930-х годов, как указано в книге "Политбюро и дело Берия" под редакцией Олега Мозохина, он занимал исключительно руководящие посты в Секретно-политическом отделе Грузии. Своим продвижением Богдан был обязан преимущественно Лаврентию Берии, который в то время как раз работал в Грузии.

Однако Кобулов и сам был не промах. По крайней мере, Елена Прудникова, автор книги "Берия: последний рыцарь Сталина", считает, что Богдан Захарович, наверняка, обладал высокими умственными способностями, так как трудился также и в экономическом отделе Грузинского ГПУ. Добавим, что Кобулов отличался довольно фактурной внешностью. Как любитель поесть, он весил больше 100 килограммов. К тому же у него была огромная голова и, как указано выше, "большие волосатые руки и короткие кривые ноги". Неудивительно, что Лаврентий Павлович тут же окрестил подопечного Самоваром.

Мастер допросов

По всей видимости, Самовар был очень дорог Берии, потому как нарком взял его с собой в Москву. В столице, как утверждает Леонид Наумов, автор книги "Сталин и НКВД", Богдан Кобулов стал начальником 2-го отдела ГУГБ и начальником следственной части. Практически сразу после переезда он вновь принялся доказывать свою преданность Лаврентию Павловичу. Например, когда в ходе допроса один арестованный внезапно набросился на Берию, Богдан, мгновенно среагировав, сломал нападавшему шею в буквальном смысле голыми руками.

Впрочем, для Кобулова это было, скорее всего, не впервой. Так, Симон Себаг Монтефиоре в своей книге "Сталин. Двор Красного монарха", писал, что Богдан Кобулов всегда принимал активное участие в пытках задержанных. По словам английского историка, он любил попрыгать на телах своих жертв и лихо помахать дубинкой. Именно Кобулов вместе с Меркуловым, Родосом и Берией истязал маршала Василия Блюхера. Правда, иногда, вернувшись с работы, Кобулов рыдал, предчувствуя, что однажды и ему, и его коллегам придется ответить за все содеянное.

Другие "подвиги"

Конец действительно был близок. Но пока Кобулов находился на пике карьеры, он успел натворить немало ужасного. Так, если верить Льву Лурье и Леониду Малярову, авторам книги "Лаврентий Берия. Кровавый прагматик", именно Кобулов по приказу Берии руководил убийством жены маршала Григория Кулика Киры Симонич - убийством, потому что на Симонич даже не было заведено уголовное дело. Кобулов являлся и организатором санкционированной Сталиным операции по ликвидации известного революционера Ивана Бовкуна и его супруги.

Кроме того, по словам Юрия Фролова, автора "Великой сталинской империи", за депортацию крымских татар, болгар, греков, армян и лиц иностранного подданства, проживавших в Крыму, Богдана Кобулова в числе других деятелей удостоили ордена Красного Знамени. А в 1953 году его даже повысили до первого заместителя министра внутренних дел СССР.

Смерть Самовара

Однако именно это назначение оказалось для Богдана Захаровича последним: после ареста Лаврентия Берии его судьба была предрешена. Кобулова взяли под стражу в конце июня 1953 года прямо в здании ЦК. Как утверждает Елена Прудникова, автор книги "1963 год. Смертельные игры", его туда вызвали под каким-то благовидным предлогом. В книге Николая Зеньковича "Маршалы и Генсеки" говорится, что Кобулова, как и Л. Берию, В. Меркулова, В. Деканозова, С. Гоглидзе, П. Мешика и Л. Влодзимирского, обвинили в "истреблении честных и преданных партии кадров". Самовар-Кобулов, полностью признавший свою вину, был расстрелян по приговору Верховного суда страны под председательством маршала Ивана Конева.