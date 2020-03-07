https://news.day.az/politics/1209950.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Обнимаю всех наших маленьких соотечественников, передающих мне свои поздравления - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Обнимаю всех наших маленьких соотечественников, передающих мне свои поздравления - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева разместила на официальной странице в Instagram публикацию, в которой выразила признательность детям с синдромом аутизма за поздравления по случаю Международного женского дня - 8 Марта.
Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Видеообращение, с любовью подготовленное детьми с синдромом аутизма по случаю Международного женского дня, вызвало во мне добрые, теплые, светлые чувства. В лице этих детей обнимаю всех наших маленьких соотечественников, передающих мне свои поздравления, желаю каждому из них крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастливого будущего!"
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