https://news.day.az/politics/1210003.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских женщин с Международным женским днем - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram сделала публикацию в связи с Международным женским днем.
Желаю вам крепкого здоровья, прекрасного настроения, много радостных, светлых и счастливых мгновений, успехов во всех ваших начинаниях! Пусть любовь близких и родных будет для вас неиссякаемым источником энергии! Пусть ваша нежность, доброта и мудрость будет надежным хранителем семейного очага и счастья!
С любовью,
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских женщин с Международным женским днем - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram сделала публикацию в связи с Международным женским днем.
Как сообщает Day.Az, в публикации Первого вице-президента говорится: "Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днём!
Желаю вам крепкого здоровья, прекрасного настроения, много радостных, светлых и счастливых мгновений, успехов во всех ваших начинаниях! Пусть любовь близких и родных будет для вас неиссякаемым источником энергии! Пусть ваша нежность, доброта и мудрость будет надежным хранителем семейного очага и счастья!
Пусть Всевышний хранит вас и ваших родных!
С любовью,
Mehriban"
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре