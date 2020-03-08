Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских женщин с Международным женским днем

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram сделала публикацию в связи с Международным женским днем.



Как сообщает Day.Az, в публикации Первого вице-президента говорится: "Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днём!

Желаю вам крепкого здоровья, прекрасного настроения, много радостных, светлых и счастливых мгновений, успехов во всех ваших начинаниях! Пусть любовь близких и родных будет для вас неиссякаемым источником энергии! Пусть ваша нежность, доброта и мудрость будет надежным хранителем семейного очага и счастья!



Пусть Всевышний хранит вас и ваших родных!

С любовью,



Mehriban"