EU Today: Азербайджанско-британские деловые связи продолжат укрепляться и после Brexit

Азербайджанско-британские деловые связи продолжат укрепляться и после Brexit.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в материале влиятельного издания EU Today.

Издание отмечает, что Великобритания и Азербайджан имеют долгую историю экономического сотрудничества, насчитывающую уже три десятилетия. Со времени восстановления независимости Азербайджана в 1991 году, страна стала крупным игроком на нефтегазовом рынке, а с 1994 года Великобритания является одним из ее основных партнеров.

"Азербайджан считается одной из самых важных стран в мире с точки зрения разведки и добычи нефти. В стране наблюдается значительный экономический рост, что также было обусловлено углеводородным сектором", - пишет EU Today.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров отметил в разговоре с журналистами издания, что с ростом благосостояния страны неизбежно происходит рост населения и таким образом возникает необходимость в открытии дополнительных рабочих мест. В последние годы в стране было создано около 100 000 рабочих мест, добавил он.

По его словам, Азербайджан настроен поддерживать сотрудничество с Великобританией и развивать двусторонние отношения и после Brexit.

"Великобритания и Азербайджан имеют давнюю историю сотрудничества и инвестиционного взаимодействия. Они основаны на двустороннем сотрудничестве. Я не вижу никакого негативного влияния Brexit на наши отношения", - подчеркнул Джаббаров.

С Микаилом Джаббаровым согласен известный эксперт Фрагкишкос Филиппайос, отмечает издание. "У Азербайджана сейчас появляются очень большие возможности, так как Великобритания будет стремиться утвердить себя в качестве независимого торгового и инвестиционного партнера во всем мире", - цитирует Филиппайоса EU Today.

BP, со своей стороны, думает о долгосрочной перспективе, и в настоящее время вместе с международными партнерами участвует в разработке гигантского блока нефтяных месторождений "Азери - Чыраг - Гюнешли" в Каспийском море, пишет издание.