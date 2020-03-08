EU Today: Азербайджанско-британские деловые связи продолжат укрепляться и после Brexit
Азербайджанско-британские деловые связи продолжат укрепляться и после Brexit.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в материале влиятельного издания EU Today.
Издание отмечает, что Великобритания и Азербайджан имеют долгую историю экономического сотрудничества, насчитывающую уже три десятилетия. Со времени восстановления независимости Азербайджана в 1991 году, страна стала крупным игроком на нефтегазовом рынке, а с 1994 года Великобритания является одним из ее основных партнеров.
"Азербайджан считается одной из самых важных стран в мире с точки зрения разведки и добычи нефти. В стране наблюдается значительный экономический рост, что также было обусловлено углеводородным сектором", - пишет EU Today.
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров отметил в разговоре с журналистами издания, что с ростом благосостояния страны неизбежно происходит рост населения и таким образом возникает необходимость в открытии дополнительных рабочих мест. В последние годы в стране было создано около 100 000 рабочих мест, добавил он.
По его словам, Азербайджан настроен поддерживать сотрудничество с Великобританией и развивать двусторонние отношения и после Brexit.
"Великобритания и Азербайджан имеют давнюю историю сотрудничества и инвестиционного взаимодействия. Они основаны на двустороннем сотрудничестве. Я не вижу никакого негативного влияния Brexit на наши отношения", - подчеркнул Джаббаров.
С Микаилом Джаббаровым согласен известный эксперт Фрагкишкос Филиппайос, отмечает издание. "У Азербайджана сейчас появляются очень большие возможности, так как Великобритания будет стремиться утвердить себя в качестве независимого торгового и инвестиционного партнера во всем мире", - цитирует Филиппайоса EU Today.
BP, со своей стороны, думает о долгосрочной перспективе, и в настоящее время вместе с международными партнерами участвует в разработке гигантского блока нефтяных месторождений "Азери - Чыраг - Гюнешли" в Каспийском море, пишет издание.
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