https://news.day.az/politics/1210277.html Президент Ильхам Алиев наградил Джанали Акперова орденом «Эмек» 1-й степени
Президент Ильхам Алиев наградил Джанали Акперова орденом «Эмек» 1-й степени
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Джанали Ханали оглу Акперова орденом "Эмек" 1-й степени за продолжительную плодотворную деятельность по развитию азербайджанской культуры.
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