Президент Ильхам Алиев наградил Джанали Акперова орденом «Эмек» 1-й степени

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Джанали Ханали оглу Акперова орденом "Эмек" 1-й степени за продолжительную плодотворную деятельность по развитию азербайджанской культуры.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.