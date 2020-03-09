Армяне готовят в Москве очередную провокацию против Азербайджана

Армяне в России в очередной раз готовят провокацию против Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в столице России запланирована презентация документального фильма российского тележурналиста Светланы Кульчицкой "Возвращение", повествующего о войне в Нагорном Карабахе в 90-х годах.

Документальный фильм, презентацию которого предполагается провести 11 марта в Доме Кино, расположенном на улице Васильевская, был снят при финансовой поддержке Республики Армения.

В фильме исторические азербайджанские территории называются "Восточной Арменией". В фильме рассказывается о борьбе армян за свою "независимость" и "свободу" в 90-е годы, в условиях блокады в Нагорном Карабахе.