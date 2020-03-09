Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу ИВ Кельбаджарского района

9 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Агиля Садыг оглу Мамедова от должности главы Исполнительной власти Кельбаджарского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.