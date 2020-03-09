https://news.day.az/politics/1210306.html Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу ИВ Кельбаджарского района
Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу ИВ Кельбаджарского района
9 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Агиля Садыг оглу Мамедова от должности главы Исполнительной власти Кельбаджарского района.
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