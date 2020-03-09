Освобожден от должности ректор азербайджанского Института теологии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Джейхуна Валех оглу Мамедова от должности ректора Института теологии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.