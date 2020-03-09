https://news.day.az/politics/1210311.html Освобожден от должности ректор азербайджанского Института теологии - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Освобожден от должности ректор азербайджанского Института теологии - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Джейхуна Валех оглу Мамедова от должности ректора Института теологии.
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