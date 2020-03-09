https://news.day.az/politics/1210346.html Глава Европейского Совета отказался от рукопожатия с Пашиняном
Глава Европейского Совета отказался от рукопожатия с Пашиняном
Премьер-министр Армении Никол Пашиян прибыл в столицу Бельгии Брюссель с рабочим визитом, где встретился с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, европейский чиновник отказался от рукопожатия с Пашиняном при встрече.
"Из-за распространения в Бельгии коронавируса встречу с главой Европейского Совета начинаем без рукопожатия", - оправдался премьер Армении в своем Facebook.
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