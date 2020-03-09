Глава Европейского Совета отказался от рукопожатия с Пашиняном

Премьер-министр Армении Никол Пашиян прибыл в столицу Бельгии Брюссель с рабочим визитом, где встретился с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, европейский чиновник отказался от рукопожатия с Пашиняном при встрече.

"Из-за распространения в Бельгии коронавируса встречу с главой Европейского Совета начинаем без рукопожатия", - оправдался премьер Армении в своем Facebook.