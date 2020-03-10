https://news.day.az/politics/1210438.html Партия "Ени Азербайджан" определила кандидатуру спикера и вице-спикеров Милли Меджлиса
Партия "Ени Азербайджан" определила кандидатуру спикера и вице-спикеров Милли Меджлиса
Завершилось заседание правления правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
На заседании ПЕА, представляющей большинство в парламенте, на пост спикера Милли Меджлиса была выдвинута кандидатура Сахибы Гафаровой, а на должность первого вице-спикера - Али Гусейнли.
Отметим, что сегодня также определилась кандидатура на пост вице-спикера Милли Меджлиса от беспартийных депутатов. Этим кандидатом стал Адиль Алиев.
Напомним, что на заседании Пленума Конституционного суда, проведенного 5 марта, были утверждены результаты выборов, проведенных в Милли Меджлис VI созыва.
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