https://news.day.az/politics/1210476.html На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг ОБСЕ
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг ОБСЕ
В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 11 марта 2020 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, в направлении Агдамского района планируется проведение очередного мониторинга.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Минобороны, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Мартин Шустер.
Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Огниен Йович.
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