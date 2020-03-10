https://news.day.az/politics/1210534.html Избраны вице-спикеры парламента Азербайджана
Избраны вице-спикеры парламента Азербайджана
Сегодня состоялось первое заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана VI созыва, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
На заседании были избраны председатель, заместители председателя Милли Меджлиса, председатели и заместители председателей парламентских комитетов.
В ходе голосования Адиль Алиев и Фазаиль Ибрахимли были избраны заместителями председателя Милли Меджлиса.
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