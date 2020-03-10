Армения - плохой союзник

В конце февраля в Афинах прошли военно-политические консультации между Грецией и Арменией. По итогам консультаций между оборонными ведомствами двух стран была подписана двусторонняя программа сотрудничества на 2020 год. В тот же день был подписан план действий, но уже с участием Кипра. То есть был образован своеобразный военный союз между странами, которые, скажем так, не любят Турцию.

В апреле ожидается саммит глав правительств Армении, Греции и Кипра. Хотя свирепствующий в мире коронавирус может внести коррективы в эти планы, такое ускоренное сближение этих трех стран очень примечательно.

С начала этого года Турция демонстрирует большую активность в регионе. Операции турецкой армии в Сирии взбудоражили ее противников и недоброжелателей, среди которых Армения всегда выступает в первых рядах. Именно Ереван является зачинателем различных антитурецких акций и проектов. На ее услуги могут рассчитывать любые антитурецкие круги. Эта страна находится в изоляции, что стало результатом агрессии против соседнего Азербайджана. Турция закрыла границу с РА еще в начале 90-х. Граница с Ираном хоть и оставалась открытой, но не давала такой продуктивности, поскольку ИРИ сама постоянно находится в центре проблем. А сегодня армяно-иранская граница полностью закупорена из-за коронавируса. Не меньше проблем и с Грузией. Поэтому Ереван изо всех сил хватается за любую возможность выйти из изоляции.

Войти в какой-то военный формат против Турции было давней мечтой Армении. Не в такой, как ОДКБ, где армянская сторона осознает свою ничтожность, а такой, где Ереван мог бы ощутить свою нужность. В данном случае Армения нужна как страна, более ста лет пестующая на мифе о "геноциде" животную ненависть к Турции и тюркам в целом.

Можно ли найти лучшего союзника против Анкары? Хотя бы для моральной поддержки, потому что как военная сила армянская армия не представляет собой ничего. Так что в качестве военного союзника Армения бесполезна. В то же время, сотрудничество со страной-оккупантом в подобном формате может нанести вред международному имиджу тех, кто имеет с ней дело.

Греция и Азербайджан всегда находились в очень хороших, дружественных отношениях. Несмотря на небольшие трения, в целом между странами существует полное взаимопонимание. Афины всегда безоговорочно поддерживали и поддерживают территориальную целостность Азербайджана и деятельность Минской группы ОБСЕ. Как отмечал экс-посол Димитриос Цунгас, Греция "выступает на стороне Баку. Греция не могла бы поступить иначе в отношении Азербайджана.

Эта поддержка очень важна для Азербайджана.

Были в отношениях и некоторые неприятные моменты. Как, например, когда накануне Первых Евроигр греческая сторона под давлением евроструктур включилась в некрасивые игры против Баку. Как известно, экономика страны уже не один год находится не в лучшем состоянии, что делает ее объектом манипуляций.

Эти неприятные моменты были прояснены и преодолены. Как и должно быть между хорошими партнерами и друзьями.

Особенно сблизились наши страны после начала реализации проекта Трансадриатического газопровода (ТАР), являющегося частью грандиозного Южного газового коридора. Как отмечали, в том числе, и греческие эксперты, двусторонние отношения переживают бум. Реализация ТАР является одной из четырех задач правительства Греции в сфере энергетики, отмечал министр Греции по окружающей среде и энергетике Йоргос Статакис.

Отныне между двумя странами развивается не только политический, но и экономический диалог. Принимаются меры для расширения торговых и культурных связей.

На этом фоне военный союз Греции с Арменией, оккупирующей территории Азербайджана, не может не оставить неприятного послевкусия. Не обратить внимание на военное взаимодействие агрессора с партнером Азербайджана Баку, конечно же, не может. С кем сотрудничать и блокироваться - личное дело самих стран, и азербайджанская сторона никогда не предъявляет претензий и не вмешивается в эти процессы. Но когда в военном союзе появляется Армения, преследующая совершенно конкретные цели в нашем регионе, ситуация, как говорилось в известном фильме, "перестает быть томной". Она становится острой и требует реакции.

Что может дать Афинам военный союз с Ереваном? Ничего. Несерьезно было бы рассчитывать, что это как-то напугает Турцию и ее вторую по мощи армию в НАТО. Союз с Арменией - это не военный, а скорее политичеcкий минус для ее партнеров. Ее присутствие неслабо бьет по имиджу и создает проблемы самим союзам, потому что это не та страна, которая способна блюсти союзнические обязательства и вообще осознает значение статуса партнерства. Достаточно обратиться к опыту ОДКБ, чтобы в этом убедиться. Армения как военный союзник - пустое место, с кем бы в союз не вступала. Пользы от нее никакой, зато попыток манипулировать организацией в своих целях - немерено. Принцип Еревана - взять как можно больше, подставить и ничего не дать взамен.

Сегодня Армения хочет воспользоваться Грецией, которая в сложных отношениях с Анкарой, у нее множество экономических проблем, есть проблема с беженцами с Ближнего Востока. Одним словом, забот по горло. А теперь она берет на себя заботу и об интересах Армении. Зачем ей это?

Наверное, ответ на этот вопрос будет получен в апреле на саммите премьер-министров. Если, конечно, коронавирус позволит...

Зульфугар Ибрагимов